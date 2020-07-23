Материнский капитал
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Материнский капитал
Здравствуйте! От меня отзыв реального человека, который прошел полностью путь на получение квартиры в ЖК Бествей! Да, пришлось подождать в очереди 8 месяцев, но в итоге квартира наша. Годовые проценты низкие, думаю скоро всё выплатим! Никакие банки со своим громадными процентами не подойдут, лучше в Бествей
- 1kryptik
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 окт 2019, 20:25
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