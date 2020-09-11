Заработок в казино

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Заработок в казино

Новое сообщение Filipov Valeriy » 11 сен 2020, 10:50

Можно ли заработать в онлайн казино, какое бы вы посоветовали?


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Filipov Valeriy
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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Re: Заработок в казино

Новое сообщение maksimka_ » 11 сен 2020, 11:48

В принципе, в любой азартной игре можно что-то заработать, но нужно понимать, что это вид развлечения и итоговый результат зависит от того как тебе повезёт сегодня) Я иногда позволяю себе закинуть несколько сотен на сайте Слотмен казино (тут https://newonlinecasino.ru/casinos/slotman-casino/ есть обзор на площадку), бывали случаи, что выигрывал в разы больше и без проблем выводил свои деньги на банковскую карту. Но опять же, мне просто тогда улыбалась удача.
maksimka_
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 мар 2020, 10:15
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