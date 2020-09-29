Недавно в нашей семье были проблемы с родителями...которые мне помогали, и возник вопрос о том чтоб через мировой суд иск на алименты подать. Как долго вообще рассматриваются такие иски?
Рассмотрение иска на алименты в мировом суде
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Рассмотрение иска на алименты в мировом суде
Муж не платит более 5 лет алименты.
-
JardY
- Читатель
-
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
-
Re: Рассмотрение иска на алименты в мировом суде
Не совсем понятно: вы подали или только собираетесь подавать заявление?
Собственно для грамотного составления заявления вам лучше всего обратится к хорошему юристу, который и консультацию проведет и при этом еще и поможет составить иск.
-
Анастасия33
- Читатель
-
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
-
Re: Рассмотрение иска на алименты в мировом суде
Я так понимаю что вы пока планируйте обратится с иском...и в подобной ситуации в любом случае вам нужно обратится к хорошему юристу по профилю вашей ситуации.
Именно по этому советую найти какой бракоразводный адвокат предлагает в подобном сегменте услуги. При всем этом как раз доверится стоит лучшему собой предложению, главное это качественное составление иска и грамотная подача...
-
Сабрина
- Писатель
-
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Финансы, деньги, инвестиции
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5