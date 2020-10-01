SevaBalkonskyu » 01 окт 2020, 15:28

Доброго времени суток!

Хотим представить Вашему вниманию автоматический сервис, где с лёгкостью можно произвести обмен криптовалют - https://buycoin.cash/

После первого же обмена, Вы больше не будете спрашивать себя - где обменять биткоины или как купить биткоин по выгодному курсу.

Buycoin.Cash -это первый обменник криптовалют, который работает согласно 5-й AML директиве ЕС, что говорит о его легальности, безопасности и надёжности.

Благодаря большому резерву нашего сервиса, мы можем обеспечить быстрый обмен любого количества крипты или фиатных средств. Теперь в пару кликов Вы можете купить биткоин за гривну, совершить обмен биткоинов на рубли, купить btc за доллары, евро, рубли, гривны или в обмен на другую крипту и т.п. без каких-либо скрытых платежей и комиссий.

Также у нас можно проконсультироваться и выбрать кошелек криптовалют, в частности биткоин кошелек, который защитит Ваши монеты от злоумышленников.

С Buycoin.Cash Вы можете не только продать и купить криптовалюту, но также поучаствовать в двухуровневой реферальной программе лояльности и получить кэшбек от проведённых операций.

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