Претензия в страховую компанию

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Претензия в страховую компанию

Новое сообщение Stesha » 10 ноя 2020, 20:00

Необходимо подготовить претензию в страховую компанию, и я думаю это сделать с помощью юриста. Так как сам с этим точно не справлюсь, помогите мне пожалуйста найти проверенного юриста.


Stesha
 
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Re: Претензия в страховую компанию

Новое сообщение Hermut » 10 ноя 2020, 22:01

Ой, даже и не знаю что об этом сказать. Мне с подготовкой претензий сталкиваться не приходилось, поэтому я понятия не имею куда поэтому поводу обращаться и что вообще делать.
Hermut
 
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Re: Претензия в страховую компанию

Новое сообщение Roman » 10 ноя 2020, 23:28

Здравствуйте! Были так сказать некоторые проблемы со страховой компании, и чтобы быстро решить проблему, я принял решение подготовить претензию в страховую компанию с помощью юриста https://prav.io/document/pretenziya-v-strahovuyu-kompaniyu так и поступил. В итоге все получилось и ситуация быстро решилась, так что идите до конца!
Roman
 
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