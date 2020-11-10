Претензия в страховую компанию
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Претензия в страховую компанию
Необходимо подготовить претензию в страховую компанию, и я думаю это сделать с помощью юриста. Так как сам с этим точно не справлюсь, помогите мне пожалуйста найти проверенного юриста.
- Stesha
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 авг 2020, 03:13
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Re: Претензия в страховую компанию
Ой, даже и не знаю что об этом сказать. Мне с подготовкой претензий сталкиваться не приходилось, поэтому я понятия не имею куда поэтому поводу обращаться и что вообще делать.
- Hermut
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 авг 2020, 15:04
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Re: Претензия в страховую компанию
Здравствуйте! Были так сказать некоторые проблемы со страховой компании, и чтобы быстро решить проблему, я принял решение подготовить претензию в страховую компанию с помощью юриста https://prav.io/document/pretenziya-v-strahovuyu-kompaniyu так и поступил. В итоге все получилось и ситуация быстро решилась, так что идите до конца!
- Roman
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 авг 2020, 01:07
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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