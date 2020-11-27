Binance Поддержит Эирдроп Токенов Spark Для Владельцев XRP

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Binance Поддержит Эирдроп Токенов Spark Для Владельцев XRP

Новое сообщение Semenka » 27 ноя 2020, 02:58

Криптобиржа Binance наконец-то присоединился к цифровым платформам, которые примут участие в раздаче токенов Spark от Flare Networks для владельцев XRP.

Снимок со счета будет сделан 12 декабря в 12:00 по всемирному координированному времени по первому проверенному номеру индекса XRPL. Пока делается снимок, торговля XRP будет запрещена, но депозиты и снятие средств возобновятся, когда они будут завершены. Токены Spark будут распространены Flare Networks в начале 2021 года.

Глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) всегда доброжелательно относился к компании RIpple и криптовалюте XRP, и неоднократно хвалил продукты компании, неудивительно, что именно она стала первой крупной биржей, поддерживающий эирдроп.

Детальнее на https://xrp-buy.ru/novosti/binance-podd ... elcev-xrp/



Semenka
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