antina » 28 ноя 2020, 15:53

Моделирование активов и обязательств

Разработка и совершенствование корпоративной пенсионной программы (КПП) заключается в достижении баланса между сегодняшними возможностями предприятия-вкладчика негосударственного пенсионного фонда (НПФ) и будущими потребностями работников (участников фонда) в пенсионном обеспечении.

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Разработка корпоративной пенсионной программы (КПП) осуществляется пенсионно-актуарным консультантом на всех этапах реализации КПП, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой отчетности IAS-19,-26.

Реализация пенсионной программы должна предполагать постоянную, возможно ежегодную, ее корректировку в зависимости от условий и результатов работы предприятия. Если кто-то приходит к работодателю с предложением участвовать в НПФ в последующие десятилетия, то он должен предоставить и все необходимые для этого актуарные расчеты корпоративной пенсионной программы. В противном случае, ни предприятие, ни НПФ, ни его участники не будут иметь четкой пенсионной перспективы, основанной на реальном финансовом обеспечении будущих накоплений и выплат.

Моделирование активов и обязательств сочетает в себе актуарную и инвестиционную экспертизы, для помощи клиентам в моделировании финансового положении их пенсионного плана при различных сценариях. Переменные могут включать в себя различные политики распределения активов, ставки кредитования, актуарные допущения, демографические изменения и экономические условия.