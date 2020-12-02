Василий » 02 дек 2020, 13:03

Посоветуйте, хочу делать ремонт в доме. На данный момент стены у нас в доме все покрашены. Но хотела спросить вашего совета, что на сегодняшней день лучше и современней, а то я заметила, что сейчас в основном все переходят на окраску стен. Ваше мнение, что вообще лучше?