Биткоин

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Биткоин

Новое сообщение Xannerot » 14 янв 2021, 21:33

Биткоин большинство рассматривают как инвестирование, т.е. купил дешевле, продал подороже, разницу курсов положил себе в карман. Главное не прогадать с обменным курсом. Вообще, как правильно и безопасно для своего кошелька вложить деньги в биткоин рассказано в обзоре https://profinvestment.com/how-to-invest-in-bitcoin/.


Xannerot
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 янв 2021, 21:29
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