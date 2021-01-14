Биткоин
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Биткоин
Биткоин большинство рассматривают как инвестирование, т.е. купил дешевле, продал подороже, разницу курсов положил себе в карман. Главное не прогадать с обменным курсом. Вообще, как правильно и безопасно для своего кошелька вложить деньги в биткоин рассказано в обзоре https://profinvestment.com/how-to-invest-in-bitcoin/.
- Xannerot
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 янв 2021, 21:29
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