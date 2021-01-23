Регистрация компании на Кипре
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Регистрация компании на Кипре
Хочу открыть филиал фирмы на Кипре, кто сталкивался с таким? Что по юридической части нужно делать ?
- медалистка
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:03
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Re: Регистрация компании на Кипре
Привет.
Был опыт в этом. Ничего сложного нету, если через юридическую фирму все делать. Потому советую не забивать голову лишней инфой и не тратить время зря. Рекомендую эту юр фирму - https://www.incluence.net/ctgs/registraciya-kompanii-na-kipre , если хотите пройти регистрацию на Кипре без проволочек. Я с ними работал и мне очень понравилось. Делают все четко и быстро! Удачи
- tralivaliqq
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 янв 2021, 23:58
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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