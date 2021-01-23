tralivaliqq » 24 янв 2021, 22:27

Привет.

Был опыт в этом. Ничего сложного нету, если через юридическую фирму все делать. Потому советую не забивать голову лишней инфой и не тратить время зря. Рекомендую эту юр фирму - https://www.incluence.net/ctgs/registraciya-kompanii-na-kipre , если хотите пройти регистрацию на Кипре без проволочек. Я с ними работал и мне очень понравилось. Делают все четко и быстро! Удачи