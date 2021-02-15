Вопрос по биткоину

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Вопрос по биткоину

Новое сообщение Xendrabi » 15 фев 2021, 11:52

Никак не могу разобраться в том, что же все-таки из себя представляет этот самый биткоин и вообще криптовалюта - кто может объяснить мне это простым языком? И, если что, где лучше покупать эти биткоины?


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Re: Вопрос по биткоину

Новое сообщение Dalefu » 15 фев 2021, 15:07

Никак не могу понять, зачем вообще люди забивают себе голову всякими ненужными вещами - все равно это очередная пирамида и ничего хорошего там нет.
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Re: Вопрос по биткоину

Новое сообщение Arletremi » 15 фев 2021, 17:34

А что тут такого, даже если человек просто хочет расширить свой кругозор, да и сам биткоин не такой уж и страшный и непонятный - вот на этом сайте: http://cryptomoneytop.com/ как раз все очень просто и доходчиво расписано.
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