Вопрос по биткоину
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Вопрос по биткоину
Никак не могу разобраться в том, что же все-таки из себя представляет этот самый биткоин и вообще криптовалюта - кто может объяснить мне это простым языком? И, если что, где лучше покупать эти биткоины?
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Вопрос по биткоину
Никак не могу понять, зачем вообще люди забивают себе голову всякими ненужными вещами - все равно это очередная пирамида и ничего хорошего там нет.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Вопрос по биткоину
А что тут такого, даже если человек просто хочет расширить свой кругозор, да и сам биткоин не такой уж и страшный и непонятный - вот на этом сайте: http://cryptomoneytop.com/ как раз все очень просто и доходчиво расписано.
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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