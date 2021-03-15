Инвестиции
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Инвестиции
Добрый день. Мне вот интересно, а задумываетесь ли вы о том, что будет в стране к моменту вашего выхода на пенсию. У меня весьма приличная зарплата, есть накопления, но видя рост цен в магазинах мне страшно. Я понимаю, что возможно моя пенсия (если останется еще такая государственная опция) может просто не покрыть даже половину стоимости потребительской корзины. Брать недвижимость? Вряд ли я в почтенном возрасте смогу все грамотно делать. Хранить деньги в банках до трудных времен? Не факт, что к этому времени они не обнулятся. Как вы думаете, что можно сделать для того, что дожить в нормальных условия?
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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