Где выгоднее застраховать ипотеку ВТБ
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Где выгоднее застраховать ипотеку ВТБ
Знаете, где выгоднее застраховать ипотеку ВТБ? Я например почитала на сайте https://polis812.ru/blog/gde-vygodnee-z ... 2020-godu/ как это делать более выгодно. Ипотеку в банке без оформления страховки не получить. Тут узнала про одну солидную компанию, для решения таких вопросов. Мне очень помогли и выручили и плюс существенно сэкономила и это очень здорово. А вы как и где оформляли ипотеку? Дорого вам обошлась страховка?
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antina
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 06 май 2015, 07:36
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