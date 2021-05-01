Где выгоднее застраховать ипотеку ВТБ

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Где выгоднее застраховать ипотеку ВТБ

Новое сообщение antina » 01 май 2021, 13:55

Знаете, где выгоднее застраховать ипотеку ВТБ? Я например почитала на сайте https://polis812.ru/blog/gde-vygodnee-z ... 2020-godu/ как это делать более выгодно. Ипотеку в банке без оформления страховки не получить. Тут узнала про одну солидную компанию, для решения таких вопросов. Мне очень помогли и выручили и плюс существенно сэкономила и это очень здорово. А вы как и где оформляли ипотеку? Дорого вам обошлась страховка?

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