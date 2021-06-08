перевести деньги с монобанка на сбер
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перевести деньги с монобанка на сбер
Форумчане здарова. Кто знает, как можно с монобанка закинуть бабки на сбер? У кого не спрашиваю никто не знает, а пользоваться неизчестными прогами в инете стремно
- IOANA9
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 14:06
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Re: перевести деньги с монобанка на сбер
Ну насколько я понимаю, монобанк это онлайн банк? Так разве там не предусмотрен перевод денег на карту?Пусть даже в другую страну. Сделали конвертацию и всё не проверяли?
- dasakruca
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 июн 2021, 14:15
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Re: перевести деньги с монобанка на сбер
Здравствуйте, я знаю. Чтоб деньги перевести с монобанка на сбербанк я использую онлайн обменник Муха.сс . Реально просто, быстро и без сумасшедшей комиссии можно перекинуть деньги. Сама долго искала пути, пока не нашла этот чудо сервис. особенно радует скорость перевода денег и небольшая комиссия.
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LindaL
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 18:35
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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