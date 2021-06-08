перевести деньги с монобанка на сбер

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перевести деньги с монобанка на сбер

Новое сообщение IOANA9 » 08 июн 2021, 14:46

Форумчане здарова. Кто знает, как можно с монобанка закинуть бабки на сбер? У кого не спрашиваю никто не знает, а пользоваться неизчестными прогами в инете стремно


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Re: перевести деньги с монобанка на сбер

Новое сообщение dasakruca » 09 июн 2021, 15:17

Ну насколько я понимаю, монобанк это онлайн банк? Так разве там не предусмотрен перевод денег на карту?Пусть даже в другую страну. Сделали конвертацию и всё не проверяли?
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Re: перевести деньги с монобанка на сбер

Новое сообщение LindaL » 09 июн 2021, 19:15

Здравствуйте, я знаю. Чтоб деньги перевести с монобанка на сбербанк я использую онлайн обменник Муха.сс . Реально просто, быстро и без сумасшедшей комиссии можно перекинуть деньги. Сама долго искала пути, пока не нашла этот чудо сервис. особенно радует скорость перевода денег и небольшая комиссия.
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