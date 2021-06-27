Какие есть рабочие торговые стратегии?

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Какие есть рабочие торговые стратегии?

Новое сообщение Laiving » 27 июн 2021, 19:35

Какие есть рабочие торговые стратегии?


Laiving
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Какие есть рабочие торговые стратегии?

Новое сообщение Paris » 28 июн 2021, 00:22

Вы для форекса ищите? скажу вам что таких стратегий нет
Paris
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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