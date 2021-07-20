Перевод с карты на карту

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Перевод с карты на карту

Новое сообщение antina » 20 июл 2021, 14:19

Не так давно стала пользоваться одним интернет сервисом для перевода финансов. Однажды понадобилось быстро сделать перевод с карты на карту и мне знакомая коллега, посоветовала именно этот ресурс. Понравилось. то что деньги приходят очень быстро, без всякой задержки и лишней волокиты. Это порой очень выручает, так как я тружусь в торговле и работаю с клиентами и ждать просто нет времени, когда же придет перевод. Хороший сервис TransferParadise! А вы уже пользуетесь таким сервисом?

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