Налоговый льготы

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Налоговый льготы

Новое сообщение potapovsergei0 » 20 сен 2021, 17:48

Хочу кстати еще отметить и то, что в принципе вкладывая средства в зарубежную недвижимость, многие инвесторы недооценивают вопросы налогообложения или вовсе забывают про них. Между тем налоги — ключевая статья расходов в этом виде инвестиций, и если заранее не продумать пути оптимизации фискального бремени, то существенная часть доходности может быть потеряна. Сами вот тут даже прочитайте про налоговые льготы и в общем про налоги инвестора и сможете узнать все налоговые вычеты инвестора. К слову, там и отличная таблица есть сводная по налоговым ставкам в России. Ознакомьтесь пожалуйста, тем более много времени на чтение у вас точно не уйдет.

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potapovsergei0
 
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Зарегистрирован: 20 сен 2021, 17:47
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