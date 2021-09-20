potapovsergei0 » 20 сен 2021, 17:48

Хочу кстати еще отметить и то, что в принципе вкладывая средства в зарубежную недвижимость, многие инвесторы недооценивают вопросы налогообложения или вовсе забывают про них. Между тем налоги — ключевая статья расходов в этом виде инвестиций, и если заранее не продумать пути оптимизации фискального бремени, то существенная часть доходности может быть потеряна. Сами вот тут даже прочитайте прои в общем про налоги инвестора и сможете узнать все налоговые вычеты инвестора. К слову, там и отличная таблица есть сводная по налоговым ставкам в России. Ознакомьтесь пожалуйста, тем более много времени на чтение у вас точно не уйдет.