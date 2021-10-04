Программа софинансирования пенсии

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Программа софинансирования пенсии

Новое сообщение Danchik » 04 окт 2021, 13:46

А вы участвовали в программе софинансирования пенсии? Вносили ли добровольные денежные вклады, чтобы потом обеспечить себе безбедную пенсию?


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Danchik
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Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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