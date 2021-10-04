Программа софинансирования пенсии
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Программа софинансирования пенсии
А вы участвовали в программе софинансирования пенсии? Вносили ли добровольные денежные вклады, чтобы потом обеспечить себе безбедную пенсию?
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Danchik
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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