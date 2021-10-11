cossotectsuvwyi95 » 11 окт 2021, 12:30

Что такое бизнес? Согласно повторяемому определению, это бизнес, средние и большие предприятие, торговля, которая должна приносить прибыль, бизнес - это прибыльная структура. Бизнеса предоставляет соответствующие услуги или продукты для получения прибыли. При этом под понятием прибыль понимается разница между затратами - то, что бизнес должен был потратить: определенная заработная плата рабочих, материалы ... и доходом - тем, что он получил за предоставленные услуги, товары.

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