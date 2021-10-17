cossotectsuvwyi95 » 17 окт 2021, 16:35

Что такое рефинансирование покупки недвижимости с помощью ипотеки? Рефинансирование покупки недвижимости - это такой вид обязательства, который заключается в получении новой ипотеки: погасить имеющеюся ссуду при снижении стоимости ссуды; или с целью сбора средств после приобретения недвижимости за наличные средства. Кредит рефинансирования - Ипотека часто составляет большую часть ваших ежемесячных расходов. Стоит проверить, может ли в вашем случае кредит рефинансирования уменьшить размер этого обязательства.

Рефинансирование служит для погашения уже взятой ссуды на покупку квартиры, но ее также можно использовать для погашения ссуды, взятой на ремонт квартиры и модернизацию. Ипотечные кредиты - это обязательства, заключенные на долгие годы. Часто через какое-то время выясняется, что однажды идеально подобранный кредит можно заменить на тот, который больше будет соответствовать вашему текущему на данный момент финансовому положению. Поэтому стоит проверить предложения нескольких банков и выбрать самый лучший вариант решения этой проблемы.

Желаете получить рефинансирование, но банки Вам отказывают, хотя вы не делали просрочек? Сократили на работе, а на вас висит множество кредитов, и уже через неделю нужно вносить обязательный платеж? Хотите купить или продать квартиру, но совершенно никому не доверяете? Задайте вопрос специалистам МБК на сайте совершенно бесплатно https://www.mbk.ru/questions — это финансовые эксперты, которые делают упор на консультации, финансовую грамотность населения и финансовую помощь. В нашем блоге здесь https://www.mbk.ru/blogs Вы найдете 166статей которые помогут найти логическую или юридическую лазейку в вашей финансовой ситуации и закрыть все долги.