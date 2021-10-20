Покупка акций
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Покупка акций
Кто знает, как зарабатывать на купле-продаже акций из любой точки мира
- Виноградов Кирилл
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:36
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Re: Покупка акций
Так есть одна мобильная платформа R MobileTrader, которая облегчает торговлю на forex и позволяет быть всегда в курсе дел на бирже и в мире экономики. Я сам еще не пробовал ее, но у меня есть хороший знакомый, который давно занимается трейдингом, так он только там и следить за всеми новостями и прогнозами.
- Egor Smolin
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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