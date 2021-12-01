Экспорт жидкостных насосов
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Экспорт жидкостных насосов
Гидравлическая машина, коя конвертирует энергию приводного мотора в энергию потока жидкости, которая работает для движения и сотворения напора жидкостей всех видов. Это движение воды поддерживается за счёт различия давлений воды на выходе из насоса и присоединённом трубопроводе. Конкретнее про насос код тн вэд тут https://inmarkon.ru/ved-informer/article/eksport-zhidkostnykh-nasosov/
- cossotectsuvwyi95
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- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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