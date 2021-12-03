antina » 03 дек 2021, 13:47

Онлайн кредиты.

Чтобы получить онлайн-кредит, вы должны будете выполнить все предоставленные кредиторами условия, которые гарантируют вашу способность погасить эти ссуды и предоставить кредит на ненужные риски.

Читайте также: Андрей Волков, основатель компании "Инвестохиллс": "С украинских олигархов можно взыскать долги".

Эти условия специально разработаны, чтобы избежать недопонимания между двумя сторонами сделки и, в частности, обычно следующие:

Вы должны быть полноправным гражданином страны в возрасте от 20 до 70 лет ( быстрые кредиты также доступны с 18 лет ).

У вас не должно быть плохой кредитной истории.

Вы не можете взять быстрый онлайн-кредит для покрытия другого платежа по кредиту.

Чтобы получить кредит, вам необходим банковский счет.

На банковском счете должна быть некая сумма, что и будет символической платой за активацию.

Также не забывайте, что кредитные учреждения могут спросить вас напрямую или узнать, есть ли у вас доход от работы.

Иногда вам также понадобится номер мобильного телефона, на который вы получите свой уникальный пароль, с помощью которого вы подтвердите, что вы и никто другой берете кредит.