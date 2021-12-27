лучший асик для майнинга биткоина
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лучший асик для майнинга биткоина
Кто разбирается, какой сейчас лучший асик для майнинга биткоина?
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Natina
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:09
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Re: лучший асик для майнинга биткоина
Кто чего может сказать про Antminer? Какие есть недостатки?
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mitrievl
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:08
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Re: лучший асик для майнинга биткоина
Могу посоветовать брать Asic-майнеры bitmain модельного ряда antminer s9 и на них здесь https://antmineropt.com/sha256-bitcoin-majnery цены нормальные и это лучший асик для майнинга биткоина так как у них хешрейт в диапазоне 11-20 Th/s и благодаря тому что они работают по алгоритму SHA-256, с ними можно зарабатывать на разных монетах.
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vicra
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:43
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Re: лучший асик для майнинга биткоина
На самом деле биткоин можно и без оборудования зарабатывать.
- igrykrulit@mail.ru
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 30 сен 2021, 12:10
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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