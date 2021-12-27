лучший асик для майнинга биткоина

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лучший асик для майнинга биткоина

Новое сообщение Natina » 27 дек 2021, 08:52

Кто разбирается, какой сейчас лучший асик для майнинга биткоина?


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Re: лучший асик для майнинга биткоина

Новое сообщение mitrievl » 28 дек 2021, 15:40

Кто чего может сказать про Antminer? Какие есть недостатки?
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Re: лучший асик для майнинга биткоина

Новое сообщение vicra » 28 дек 2021, 17:49

Могу посоветовать брать Asic-майнеры bitmain модельного ряда antminer s9 и на них здесь https://antmineropt.com/sha256-bitcoin-majnery цены нормальные и это лучший асик для майнинга биткоина так как у них хешрейт в диапазоне 11-20 Th/s и благодаря тому что они работают по алгоритму SHA-256, с ними можно зарабатывать на разных монетах.
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Re: лучший асик для майнинга биткоина

Новое сообщение igrykrulit@mail.ru » 05 май 2022, 14:04

На самом деле биткоин можно и без оборудования зарабатывать.
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