Рибон » 05 мар 2022, 21:21

Хочу обратиться ко всем! Ребята, ДАВАЙТЕ ОСТАНОВИМ ВОЙНУ!!!

Сейчас на моей родной Украине идут жестокие бои. Русские войска ракетами и градами рушат города и человеческие жизни. Просто так... ОПОМНИТЕСЬ!!! У вас ведь тоже есть семьи и дети. Каждый раз, когда вы берёте в руки оружие, подумайте о них. Представьте, что они на месте украинцев... Может так у вас ПРОСНЁТСЯ СОВЕСТЬ и ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ!!!

Мы не хотим никого убивать!!! Но выхода у нас нет... Наши мужья, братья, отцы и сыновья сейчас мужественно отбивают сотни атак. У них за спинами их родные, которые хотят жить. Мы никого не трогали. И тем более НИ О КАКОЙ ПОМОЩИ россию не просили!!! Мы мирный народ!!! И свободолюбивый!!! МЫ НИКОГДА НЕ СКЛОНИМ ГОЛОВЫ ПЕРЕД ТИРАНАМИ!!!

Россияне и белорусы ПРОСНИТЕСЬ!!! Снимите те "розовые" очки, которые вам одели ваши правители!!! ОЧНИТЕСЬ!!! Ваших близких отправляют на войну с нами только за то, что МЫ - ДРУГИЕ!!! За то, что МЫ - СВОБОДНЫ!!!

Протестуйте!!! Не пускайте своих мужчин на войну с нами!!! Ведь сейчас полным ходом воевать отправляют ребят возрастом 18-21 год... Это же ещё ДЕТИ!!! А ваш президент их на смерть обрекает... Похоже, он любыми способами решил осуществить свои коварные планы... И его же народ в качестве разменной монеты выступает...