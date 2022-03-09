cossotectsuvwyi95 » 09 мар 2022, 19:41

При увеличении размера долга довольно легко запаниковать и убедиться, что ситуация безвыходная. Ключом к разрыву порочного круга является принятие правильной рациональной стратегии будущих действий, которая поможет нам справиться с данной проблемой, используя метод малых шагов. Попав в долги, человеку легко потерять контроль. Мы начинаем финансировать кредиты, которы е мы больше не в состоянии оплачивать новыми кредитами. Обычно это кредиты до зарплаты под высокие проценты, которые быстро оказываются не только каплей в море потребностей, но и началом иных проблем.

Задолженность часто возникает в связи с потерей работы или другой случайной ситуацией, что заметно снижает наши финансовые возможности. Привыкнув к определенному уровню жизни, мы затем склонны брать на себя новые обязательства по покрытию текущих расходов. Нам всем кажется, что дефицит нашего семейного бюджета – это только временное состояние, и через некоторое время ситуация изменится на противоположную.

Между тем, наши долги продолжают расти. С каждым последующим взятым на себя кредитом мы также увеличиваем количество кредиторов, которые в скором времени разнообразными способами начнут требовать от нас погашения имеющихся просроченных обязательств. Информация о ходе погашения принятых банками обязательств собирается в специальное Кредитно-информационным бюро. Если у нас будет отрицательная кредитная история мы должны быть готовы к значительным проблемам с получением других кредитов в банках. Какие кредиты можно брать в 2022 году? Читайте здесь https://www.mbk.ru/blogs/kakie-kredity-mozno-brat-v-2022-godu