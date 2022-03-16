antina » 16 мар 2022, 18:25

Купить Ethereum на ААХ

ETH - самая важная информация об ETH.

Ethereum работает на аналогичной основе с биткойном, который вдохновил основателя ETH своим блокчейном. Хотя технология очень похожа, есть несколько важных аспектов, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего, идея блокчейна Биткойн - это в первую очередь блокчейн, который был создан для передачи одноранговой валюты.

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Поэтому основной и фундаментальной проблемой BTC является криптовалюта. В свою очередь, в случае Ethereum, который функционирует как децентрализованная платформа, валюта является одним из его элементов, который, хотя и необходим, не сбрасывает остальные элементы с привязки. Следовательно, Ethereum часто сравнивают с транспортным средством, а эфир — с топливом. Хотя без топлива машина никого никуда не перевезет, а само топливо не выражает сути машины.

Ethereum работает на основе виртуальной машины Ethereum, которая представляет собой среду, состоящую из узлов для создания смарт-контрактов. Все желающие могут создавать программы в этой сети. В свою очередь , технология блокчейн позволяет разрабатывать уже созданные в этой среде приложения.