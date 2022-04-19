Как быстро получить дополнительные средства для погашения долга? Мы можем рассматривать возможность дополнительной работы на неполный рабочий день. В эпоху Интернета во многих отраслях можно хорошо зарабатывать удаленно, не выходя из дома, что дает возможность без проблем сотрудничать с компаниями из отдаленных от Вас городов и даже других государств. Решением, которое стоит рассмотреть, также может быть избавление от старых вещей, заброшенного электронного оборудования или каких-то украшений. Часто может оказаться, что таким образом можно хорошо заработать.
Потребительское банкротство — это своего рода «ядерный вариант» для людей, которые уже по уши в долгах. Решение о возбуждении дела о потребительском банкротстве стоит тщательно взвешивать, поскольку это в некотором смысле означает подчинение судебного пристава добровольному исполнению. Множество полезной информации по этой теме Вы можете найти в статьях МБК тут https://www.mbk.ru/blogs это советы и кейсы про то, как взять или погасить кредит, продать недвижимость, выжить при кризисе, и просто повысить свою финансовую грамотность.