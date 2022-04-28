Кто то покупал биткоины? Какие подводные камни?
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Кто то покупал биткоины? Какие подводные камни?
Недавно решил для себя приобрести криптовалюту, но не знаю где. Подскажите какие нюансы есть?
- lia
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 апр 2022, 16:28
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Re: Кто то покупал биткоины? Какие подводные камни?
Главное выбирайте правильно биржу для покупки, а так подводных камней нету - это легально.
- Dionisij1
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 апр 2022, 16:25
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Re: Кто то покупал биткоины? Какие подводные камни?
Я никогда не мог подумать, что зарабатывать деньги в интернете это возможно, но как то раз одногруппник показал мне, как можно - https://yobit.net и не только заработать, но и поддержку и советы от опытных трейдеров.
- fenix33
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 июл 2021, 10:25
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Re: Кто то покупал биткоины? Какие подводные камни?
Биткоин нужно покупать очень осторожно, много мошенников в сети.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Кто то покупал биткоины? Какие подводные камни?
Если вы собираетесь покупать криптовалюту, то нужно сперва разобраться во всех нюансах, чтобы не прогореть. Я вам из своего опыта советую криптоновости http://cryptomoneytop.com Здесь много полезной информации для новичков. Советую ознакомиться.
- igrykrulit@mail.ru
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 30 сен 2021, 12:10
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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