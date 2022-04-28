Кто то покупал биткоины? Какие подводные камни?

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Кто то покупал биткоины? Какие подводные камни?

Новое сообщение lia » 28 апр 2022, 17:20

Недавно решил для себя приобрести криптовалюту, но не знаю где. Подскажите какие нюансы есть?


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Re: Кто то покупал биткоины? Какие подводные камни?

Новое сообщение Dionisij1 » 28 апр 2022, 21:31

Главное выбирайте правильно биржу для покупки, а так подводных камней нету - это легально.
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Re: Кто то покупал биткоины? Какие подводные камни?

Новое сообщение fenix33 » 29 апр 2022, 15:41

Я никогда не мог подумать, что зарабатывать деньги в интернете это возможно, но как то раз одногруппник показал мне, как можно - https://yobit.net и не только заработать, но и поддержку и советы от опытных трейдеров.
fenix33
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Re: Кто то покупал биткоины? Какие подводные камни?

Новое сообщение IvanovIvan » 05 май 2022, 14:01

Биткоин нужно покупать очень осторожно, много мошенников в сети.
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Re: Кто то покупал биткоины? Какие подводные камни?

Новое сообщение igrykrulit@mail.ru » 05 май 2022, 19:02

Если вы собираетесь покупать криптовалюту, то нужно сперва разобраться во всех нюансах, чтобы не прогореть. Я вам из своего опыта советую криптоновости http://cryptomoneytop.com Здесь много полезной информации для новичков. Советую ознакомиться.
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