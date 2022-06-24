cossotectsuvwyi95 » 24 июн 2022, 15:34

Страхование ипотеки - этот вид страхования выгоден обеим сторонам договора. Это, безусловно, обеспечивает ваши финансовые обязательства перед банком. В свою очередь страхование ипотеки, для нас может стать неотъемлемой помощью в трудной жизненной ситуации, например, когда мы заболеем, что повлияет на нашу финансовую возможность. Однако стоит знать, что в законе нет положений, обязывающих заключить договор пожизненного страхования по кредиту. Это означает, что теоретически нам не нужно принимать решение о страховом предложении банка. На самой практике это может быть связано с полным отказом в выдаче кредита.

Отказ от страховки обычно не вызывает осложнений, когда мы решаем взять небольшой кредит. В случае более крупных кредитов, таких как ипотечные кредиты, которые создают высокую задолженность наличными, банк ожидает разнообразных форм обеспечения, включая приобретение страховки. В такой ситуации отказ от приобретения полиса чаще всего может привести к полному отказу в выдаче кредита. Отказ от покупки страховки также может стать причиной ожидания банком поручителей или изменения условий договора на менее выгодные для нас.

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