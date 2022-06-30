Золото
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Золото
Подскажите, где можно выгодно купить банковское золото?
- Ilonna
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 июн 2022, 18:34
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Re: Золото
Привет, да конечно только в банке, но стоимость золота на бирже можно постоянно просматривать и при удобном для вас моменте сделать необходимую инвестицию, просто классный вариант, так что обратите внимание.
- venom
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 июн 2022, 20:50
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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