Золото

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Золото

Новое сообщение Ilonna » 30 июн 2022, 18:39

Подскажите, где можно выгодно купить банковское золото?


Ilonna
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 18:34
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Re: Золото

Новое сообщение venom » 30 июн 2022, 20:57

Привет, да конечно только в банке, но стоимость золота на бирже можно постоянно просматривать и при удобном для вас моменте сделать необходимую инвестицию, просто классный вариант, так что обратите внимание.
venom
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 20:50
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