Как получить карту казахстанского банка
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Как получить карту казахстанского банка
Подскажите как получить карты казахстанского банка проще и быстрее? И может быть посоветует какие-нибудь банки?
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Харкниван
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 21:46
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Re: Как получить карту казахстанского банка
Я кстати тоже казахстан выбрал, чтобы оформить там валютную карту. Мне туда в принципе добираться близко. Да и по работе частенько туда наведываюсь. А ведь чтобы получить карту казахстанского банка туда и не надо ехать. Можно все оформить по доверенности дистанционно. По срокам много времени не занимает. И банков там приличное количество.
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Legestrat
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 мар 2022, 22:42
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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