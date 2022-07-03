Как получить карту казахстанского банка

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Как получить карту казахстанского банка

Новое сообщение Харкниван » 03 июл 2022, 21:49

Подскажите как получить карты казахстанского банка проще и быстрее? И может быть посоветует какие-нибудь банки?


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Зарегистрирован: 03 июл 2022, 21:46
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Re: Как получить карту казахстанского банка

Новое сообщение Legestrat » 03 июл 2022, 22:13

Я кстати тоже казахстан выбрал, чтобы оформить там валютную карту. Мне туда в принципе добираться близко. Да и по работе частенько туда наведываюсь. А ведь чтобы получить карту казахстанского банка туда и не надо ехать. Можно все оформить по доверенности дистанционно. По срокам много времени не занимает. И банков там приличное количество.
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Legestrat
 
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