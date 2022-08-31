Сервисы маркетинговой аналитики
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Сервисы маркетинговой аналитики
Сервисы маркетинговой аналитики для повышения продаж с рекламы. Показываем, какая реклама приводит вам клиентов и продажи. Экономим бюджет. Автоматизируем сбор маркетинговых отчетов при помощи сквозной аналитики, передачи данных в Яндекс. Метрику и Google Analytics. Попробовать бесплатно а также записаться на демо можно на сайте romi.center/ru/ Реклама в сообществах ВКонтакте: как запустить в группах и пабликах https://romi.center/ru/learning/article/advertising-in-vkontakte-communities-how-to-start-in-groups-and-publics/
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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