Где можно найти готовый герб для клана в lineage2?

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Где можно найти готовый герб для клана в lineage2?

Новое сообщение roman27 » 18 сен 2022, 19:21

Всем привет, кто знает какой-то сайт где можно скачать готовый герб для клана в lineage2, а то вот нужно что то красивое чтобы запоминалось, готов даже заплатить?


roman27
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Re: Где можно найти готовый герб для клана в lineage2?

Новое сообщение revo11 » 18 сен 2022, 22:46

Я вот раньше искал на разных тематичных форумам по линейке2, но вот нашёл сайт герб клана lineage2 тут у них настолько много разных эмблем что точно сможете выбрать, я сначала вообще не мог выбрать среди такого большого количества, но все таки определился на одном варианте и сразу скачал в том формате что нужно
revo11
 
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