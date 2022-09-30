Гид по ГОЗ — Обучающий и информационный портал

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Гид по ГОЗ — Обучающий и информационный портал

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 30 сен 2022, 15:59

Обучающий портал для всех людей, кто сотрудничает с ГОСОБОРОНЗАКАЗОМ https://rugoz.ru/priamieikosvennie На этом сайте Вам предоставляется хорошая возможность обрести помощь в ГОЗ. Анастасия Ганичева, это основоположник и главный эксперт 19 лет который занимается не теорией, а практикой, понимает все моменты и помогает компаниям решать любые вопросы, связанные с ГОЗ. Направления работы «ГиД по ГОЗ» Сопровождение контракта ГОЗ, разработка регламентов предприятия, подготовка документов к проверке осуществляющих контроль органов, подробнее о предложениях на сайте. Также на указанном выше сайте Вы можете скачать презентацию с перечнем всех услуг компании ГиД по ГОЗ.


cossotectsuvwyi95
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Сообщения: 131
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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