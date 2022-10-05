antina » 05 окт 2022, 23:46

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта — это инновационная система учета, которая хранит данные в договорных единицах.

Держатель криптовалюты хранит ее на своем компьютере или телефоне и свободно ею распоряжается. Только он имеет доступ к виртуальному кошельку. Каждая единица криптовалюты имеет специальный код, благодаря которому ее нельзя дублировать или использовать повторно.

Криптовалюта сильно отличается от традиционных денег. Однако мы можем покупать и продавать ее, как традиционные активы.

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Криптовалюты хранятся в специальных кошельках. Их существует несколько видов, наиболее важными из которых являются два:

программный кошелек;

аппаратный кошелек.

Первый — это кошелек, обычно используемый всеми пользователями виртуальной валюты. Можем установить на компьютер или смартфон. Он практически постоянно подключен к сети, что позволяет свободно переводить деньги. Однако программный кошелек имеет слабую безопасность. Если третье лицо получит приватный ключ от нашего кошелька, нас ограбят.

Аппаратный кошелек имеет лучшую безопасность. Большую часть времени он не подключен к Интернету. Благодаря этому мы можем быть уверены, что никто не взломает наш виртуальный аккаунт. Если мы хотим передать криптовалюту, нам нужно подключиться к сети и импортировать ключ. Хорошим решением является хранение крупной суммы наличных в аппаратном кошельке, а ее использование для текущих расходов в программном обеспечении.