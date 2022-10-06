cossotectsuvwyi95 » 06 окт 2022, 11:30

В последнее десятилетие криптовалюты захватили мир штурмом, предоставив заинтересованным сторонам огромный ряд различных инвестиционных возможностей. Многие люди скептически относятся к инвестированию в криптовалюты, в качестве причины часто называют отсутствие покрытия этого платежного средства, невозможность держать в руках и физически владеть криптовалютой, как в случае с золотом или наличными деньгами. Хотя большинство из нас не пользуется фиатом ежедневно, немногие работодатели выплачивают работнику зарплату «на месте», а вложение в золото не означает дорогостоящих покупок у ювелира. Так откуда же взялось данное предубеждение? Многим известно, что люди очень боятся новшеств, поэтому неудивительно, что мало кто решается вкладывать свои деньги во что-то «ненадежное». Иногда, достаточно хорошенько вникнуть в эту тему, развеять все сомнения. Может оказаться, что хранить криптовалюту это достаточно безопасно, и, возможно, даже приумножить собственный капитал с помощью криптовалют будет отличной идеей.

Покупка и продажа криптовалют — данное, на самом деле, использование одной криптовалюты, к примеру Биткойн, для обмена на другую криптовалюту, на основе покупки либо продажи этот процесс содержит в себе поиск определенной криптовалютной пары для обмена криптовалюты на криптовалюту либо обмена криптовалюты на фиатную валюту либо фиатной валюты на криптовалюту. Такая транзакция производится два раза и в обратных направлениях для завершения цикла обмена часто с целью получения прибыли от обмена.

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