Покупка и продажа криптовалют — данное, на самом деле, использование одной криптовалюты, к примеру Биткойн, для обмена на другую криптовалюту, на основе покупки либо продажи этот процесс содержит в себе поиск определенной криптовалютной пары для обмена криптовалюты на криптовалюту либо обмена криптовалюты на фиатную валюту либо фиатной валюты на криптовалюту. Такая транзакция производится два раза и в обратных направлениях для завершения цикла обмена часто с целью получения прибыли от обмена.
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