лучшие дебетовые карты

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лучшие дебетовые карты

Новое сообщение Mihajlova » 06 ноя 2022, 13:23

Где заказать дебетовую карту лучше всего?


Mihajlova
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 ноя 2022, 13:20
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Re: лучшие дебетовые карты

Новое сообщение Ella » 19 ноя 2022, 18:53

А я заказала себе карту https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/ и вообще минимум движений и действий, совершаю покупки а мне кэшбек прилетает
Ella
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 ноя 2022, 18:48
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