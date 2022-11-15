antina » 15 ноя 2022, 17:04

Советник для скальпинга.

Преимущества масштабирования в торговле на Форекс.

Основное преимущество скальпинга заключается в том, что торговля менее подвержена риску, поскольку у нее меньше времени на позицию, на которую можно повлиять, поскольку легче получить движение и больше возможностей для получения небольшой прибыли. На самом деле не существует идеальных торговых стратегий, большинство торговых платформ форекс запрещают скальпирование и взимают комиссию за совершение более десяти сделок в день. По этой причине трейдеру необходимо подтвердить, разрешено ли масштабирование на конкретной платформе, которую он использует.

Детальней читайте, что такое советники скальпинг https://time-forex.com/skalping/sovetnik-skalping

В скальпинге, чтобы максимизировать свою прибыль в краткосрочной перспективе, вы должны изобрести значительный объем капитала. Кредитное плечо необходимо для увеличения вашей прибыли даже от очень небольших ценовых движений. Важно иметь стратегию выхода, прежде чем переходить к скальпу, поскольку достаточно одного крупного убытка, чтобы свести на нет всю прибыль дня. Используя минутный график, трейдер может лучше понять, какие сделки являются релевантными, а каких следует избегать.

Самым большим преимуществом скальпинга на Форекс является то, что трейдер может заработать больше денег в кратчайшие сроки, если сделки будут успешными. Хорошей иллюстрацией является то, что скальпер использует 1 стандартный лот в сделке с целью достижения 20 сделок в день, получения прибыли в 3 пункта за оборот, что может накопить 600 долларов в день или 12 000 долларов в месяц. Если трейдер преуспевает со своей стратегией скальпинга, это очень хороший результат. Есть трейдеры, которые умножат ваши скальпирующие суммы с 300 до 32 000 долларов. Тем не менее, некоторые трейдеры довольствуются «синицей в руке», которая фиксирует прибыль, полученную за считанные минуты, используя преимущества больших объемов торговли и ориентируясь на небольшие доходы в пунктах.