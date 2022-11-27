Где купить биткоины??

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Где купить биткоины??

Новое сообщение natad820 » 27 ноя 2022, 01:02

Всем доброй ночи! Где можно купить биткоины? Кто покупал, по какому курсу?


natad820
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Re: Где купить биткоины??

Новое сообщение MilaTim25 » 27 ноя 2022, 12:56

Сейчас не много вариантов осталось где купить биткоины за рубли ведь многие биржы не работают с РФ. Но я недавно приобрела маленькую часть монеты на криптобирже Polyx. На сайте есть пошаговая инструкция, как это сделать. Пускай будет, надеюсь что ситуация стабилизируется и биткоин пойдет вверх
MilaTim25
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