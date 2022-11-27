Где купить биткоины??
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Где купить биткоины??
Всем доброй ночи! Где можно купить биткоины? Кто покупал, по какому курсу?
- natad820
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Где купить биткоины??
Сейчас не много вариантов осталось где купить биткоины за рубли ведь многие биржы не работают с РФ. Но я недавно приобрела маленькую часть монеты на криптобирже Polyx. На сайте есть пошаговая инструкция, как это сделать. Пускай будет, надеюсь что ситуация стабилизируется и биткоин пойдет вверх
- MilaTim25
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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