RomanSimon » 29 ноя 2022, 12:27

Наверняка всем, кто продвигает свои услуги или товары, приходилось анализировать эффективность тех или иных рекламных носителей. Конечно, многое зависит от конкретного предложения, но то, что динамические конструкции воспринимаются лучше, чем статичные баннеры и штендеры, уже не вызывает сомнений. Помогаем компаниям продвигаться. Всегда тщательно готовим каждое публичное мероприятие и понимаем, насколько важны хорошие фотозоны.

За последние два года серьезно обновили ассортимент, добавили динамические фотозоны для праздников solaair .com Это панели из пайеток, которые свободно вращаются и при малейшем движении воздуха начинают раскачиваться. Изображение на них в результате оживает, что смотрится очень привлекательно. Декоративная система SolaAir нами выбрана не случайно. Есть и другие, но пайетки этого производителя не облетают при сильном ветре, не боятся влаги и холода. Изображения из пайеток можно использовать на улице, как вывески, а не только в помещении. А можно с их помощью оформить интерьер того же бьюти салона и т.д. Клиенты с удовольствием будут делать селфи на фоне такого панно и постить в сети, по сути, рекламируя ваш салон. Производитель панелей с пайетками находится в Чехии. Поэтому фотозоны быстро доставляются по Европе, да и в другие страны мира. Кстати, панели с пайетками — это не только создание вывесок, фотозон, но и плюс возможность посотрудничать для тех, кто занимается рекламой или вывесками. Компания ищет новых партнеров.