RomanSimon » 09 янв 2023, 12:47

Праздники закончились. Всем сочувствую. Но за нас никто наши дела не сделает и проблемы не решит. Выставки, ярмарки, рекламные мероприятия нужно планировать уже сейчас. И самое время позаботиться о креативном их проведении, чтобы решить основные свои задачи, сделать хороший задел на будущее, найти потенциальных клиентов и партнеров.

Мы попробовали использовать фотозоны с динамическими панелями с пайетками. Их главный секрет в том, что они создают эффект движения и отражения световых лучей в месте фото и видеосъемки, что хорошо оживляет любое мероприятие, будь то выставка, корпоратив, открытие нового магазина или смена бренда. Заказываем мы динамические фотозоны для праздников solaair .com компании СолаЭйр. На ее сайте можно найти вполне достойные примеры оформления панелями с пайетками как фотозон, так и вывесок и бренд-воллов, выбрать нужный вариант для своего мероприятия.

Эта компания, пожалуй, единственная отвечает за качество своей продукции – панелей с пайетками. И цена пайеток вполне приемлемая. Эти панели достаточно долговечные и прочные. То, что нужно для тех, кто считает деньги и желает получить ожидаемый результат. Сейчас эта компания ищет партнеров в странах Европы и Северной Америки. Так что у тех, кто решил попробовать их продукцию для продвижения своих услуг и товаров, есть хорошая возможность посотрудничать с ними на выгодных условиях.