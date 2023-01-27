Lismanyshka » 27 янв 2023, 09:51

Форумчане, у кого есть кредиты, где брали, в каком банке? подвернулся сейчас хороший вариант купить квартиру в новострое, акция идет, скидки хорошие.. А у нас уже есть кредит на машину, окончательно погасим его через 2 года только. Поэтому сколько муж не ходил в банки, ему везде отказывают, на основании того что у нас уже есть не погашенный кредит. Мол, мы финансово не потянем второй.