Где взять кредит?

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Где взять кредит?

Новое сообщение Lismanyshka » 27 янв 2023, 09:51

Форумчане, у кого есть кредиты, где брали, в каком банке? подвернулся сейчас хороший вариант купить квартиру в новострое, акция идет, скидки хорошие.. А у нас уже есть кредит на машину, окончательно погасим его через 2 года только. Поэтому сколько муж не ходил в банки, ему везде отказывают, на основании того что у нас уже есть не погашенный кредит. Мол, мы финансово не потянем второй.


Lismanyshka
 
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Зарегистрирован: 27 янв 2023, 09:22
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