Списание кредитов в Украине

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Списание кредитов в Украине

Новое сообщение Petrovden » 28 янв 2023, 17:25

Всем привет, подскажите возможно ли каким-то образом списать кредиты в разных МФО, сумма которых уже перевалила за 100 тысяч и не дает нормально спать.


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Re: Списание кредитов в Украине

Новое сообщение Feonitov » 28 янв 2023, 17:29

Вообще-то есть понятие давность кредита. Если же они у вас еще свежие, то вам нужно доказать что вы не в состоянии оплачивать проценты по кредитам и т.д. Все это делается через суд, вас могут признать банкротом, все это могут организовать знающие юристы Звильнымо https://zvilnymo.com.ua/
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Feonitov
 
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