Списание кредитов в Украине
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Списание кредитов в Украине
Всем привет, подскажите возможно ли каким-то образом списать кредиты в разных МФО, сумма которых уже перевалила за 100 тысяч и не дает нормально спать.
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Petrovden
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 янв 2023, 07:16
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Re: Списание кредитов в Украине
Вообще-то есть понятие давность кредита. Если же они у вас еще свежие, то вам нужно доказать что вы не в состоянии оплачивать проценты по кредитам и т.д. Все это делается через суд, вас могут признать банкротом, все это могут организовать знающие юристы Звильнымо https://zvilnymo.com.ua/
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Feonitov
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 14:33
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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