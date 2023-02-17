Где найти брокера для торговли?

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Где найти брокера для торговли?

Новое сообщение Lenchik » 17 фев 2023, 15:32

Здравствуйте. Долго была в отпуске и накопилось много финансовых проблем, не посоветуете хорошего брокера?


Lenchik
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Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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Re: Где найти брокера для торговли?

Новое сообщение kiril01 » 17 фев 2023, 19:01

Долго искала подходящих, чтобы смогли помочь и порадовал подход к решению, от компании deriv выгодная и доступная онлайн платформа, на которой легко сориентироваться, благодаря их выгодным предложениям смогла подняться на финансовом рынке и открыть несколько бизнесов.
kiril01
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 окт 2022, 10:25
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