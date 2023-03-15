Если бы кто помог стартовать в работе с криптовалютами
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Если бы кто помог стартовать в работе с криптовалютами
С братом решили что пора делать деньги на биткоинах, если бы кто помог обеспечить хороший старт хотя бы дельными рекомендациями
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hipe
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 03 окт 2019, 19:14
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Re: Если бы кто помог стартовать в работе с криптовалютами
Пора, учите пожалуйста матчасть чтоб не возникало вопросов, иначе ничего не выйдет
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Prokl
- Знаток
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- Сообщения: 257
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Если бы кто помог стартовать в работе с криптовалютами
Дельные рекомендации? Первым делом подобрать важно очень биржу с которой будете работать, совет вам дам использовать йобит https://yobit.net надежная безопасная биржа хорошего уровня
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Если бы кто помог стартовать в работе с криптовалютами
А сейчас еще на этом можно заработать?
- Datina
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 08 апр 2023, 04:10
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Re: Если бы кто помог стартовать в работе с криптовалютами
Крипты можно накупить сейчас для инвестиции здесь https://skycrypto.me купить/продать если необходимо криптовалюты то это там делайте, советую по личному опыту
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glebushka
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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