Если бы кто помог стартовать в работе с криптовалютами

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Если бы кто помог стартовать в работе с криптовалютами

Новое сообщение hipe » 15 мар 2023, 00:05

С братом решили что пора делать деньги на биткоинах, если бы кто помог обеспечить хороший старт хотя бы дельными рекомендациями


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hipe
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Re: Если бы кто помог стартовать в работе с криптовалютами

Новое сообщение Prokl » 15 мар 2023, 15:42

Пора, учите пожалуйста матчасть чтоб не возникало вопросов, иначе ничего не выйдет
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Prokl
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Re: Если бы кто помог стартовать в работе с криптовалютами

Новое сообщение LVS » 16 мар 2023, 02:15

Дельные рекомендации? Первым делом подобрать важно очень биржу с которой будете работать, совет вам дам использовать йобит https://yobit.net надежная безопасная биржа хорошего уровня
LVS
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Сообщения: 181
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Re: Если бы кто помог стартовать в работе с криптовалютами

Новое сообщение Datina » 08 апр 2023, 04:15

А сейчас еще на этом можно заработать? :oops:
Datina
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Re: Если бы кто помог стартовать в работе с криптовалютами

Новое сообщение glebushka » 11 авг 2023, 22:17

Крипты можно накупить сейчас для инвестиции здесь https://skycrypto.me купить/продать если необходимо криптовалюты то это там делайте, советую по личному опыту
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glebushka
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