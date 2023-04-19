Ирина петровна » 19 апр 2023, 01:26

1000 рублей упадут на карту за любые покупки!

Один из крупнейших банков в России - УБРиР проводит акцию для новых клиентов по дебетовой карте, по которой он возвращает 1000р кэшбэком за ваши покупки. Всё что нужно сделать, чтобы получить этот кэшбэк - заказать БЕСПЛАТНУЮ дебетовую карту по акционной ссылке здесь https://bit.ly/3L8V89B и в течение месяца оплатить ей любые покупки на общую сумму от 1000р. Также этой картой можно пользоваться постоянно и, например, оплачивать услуги ЖКХ, ведь за это банк начисляет кэшбэк 5% постоянно.