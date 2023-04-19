Один из крупнейших банков в России - УБРиР проводит акцию для новых клиентов по дебетовой карте, по которой он возвращает 1000р кэшбэком за ваши покупки. Всё что нужно сделать, чтобы получить этот кэшбэк - заказать БЕСПЛАТНУЮ дебетовую карту по акционной ссылке здесь https://bit.ly/3L8V89B и в течение месяца оплатить ей любые покупки на общую сумму от 1000р. Также этой картой можно пользоваться постоянно и, например, оплачивать услуги ЖКХ, ведь за это банк начисляет кэшбэк 5% постоянно.
1000 рублей упадут на карту за любые покупки!
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1000 рублей упадут на карту за любые покупки!
1000 рублей упадут на карту за любые покупки!
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Ирина петровна
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 мар 2023, 22:57
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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