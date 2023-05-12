Дайте информацию по токарным работам

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Дайте информацию по токарным работам

Новое сообщение Prokl » 12 май 2023, 13:03

Форумчане, надо найти хороших токарей, есть заказа на производство деталей, изготовить нужно в короткие сроки, дайте информацию


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Prokl
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