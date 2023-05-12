Дайте информацию по токарным работам
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Дайте информацию по токарным работам
Форумчане, надо найти хороших токарей, есть заказа на производство деталей, изготовить нужно в короткие сроки, дайте информацию
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
-
Prokl
- Знаток
-
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Финансы, деньги, инвестиции
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8