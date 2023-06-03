lyubovfrolova6311982 » 03 июн 2023, 15:40

Камень как природное натуральное сырье, которое используется на протяжении многих веков. Это чрезвычайно прочный материал, что подтверждают сохранившиеся исторические постройки сотен лет назад. Это совсем неудивительно, ведь в теперешнее время трудно сопоставить природу и ее продукты. Кирпич, пустотелый кирпич или бетонный блок никогда не будут более прочными, чем натуральный камень. Дом фасад которого обделан натуральным камнем – это объект настоящего очарования и значительной прочности. Он вызывает различные ассоциации, поэтому может стать настоящей местной архитектурной жемчужиной. В последние годы дизайнеры охотно обращаются в строительстве и отделки фасадов домов к классическим вариантам, натуральным материалам.

Цена проектов отделки фасадов домов из натурального камня обычно большая. Все это происходит от того, что для проектирования и строительства натуральным камнем необходим большой опыт. Не каждый строитель, ежедневно работает с кирпичом, может работать так же просто с натуральным камнем. Более подробно про изготовление изделий на фасад из натурального камня на этом сайте https://jet-stone.ru/