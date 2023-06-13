Лабораторная печь
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Лабораторная печь
В частную лабораторию необходимо в срочном порядке приобрести муфельную печь. Может подскажите контакты компании, которая может мне помочь?
- Kiolpiols
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
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Re: Лабораторная печь
Муфельных печей очень много, есть горизонтальные и вертикальные, с разными температурными режимами и даже программным управлением. Обратитесь в специализированую компанию Лабораторное оснащение, где большой выбор таких печей https://www.moslabo.ru/production/obshe ... japechlab/ Вам помогут определиться с моделью и проконсультируют.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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