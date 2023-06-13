Лабораторная печь

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Лабораторная печь

Новое сообщение Kiolpiols » 13 июн 2023, 10:46

В частную лабораторию необходимо в срочном порядке приобрести муфельную печь. Может подскажите контакты компании, которая может мне помочь?


Kiolpiols
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Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
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Re: Лабораторная печь

Новое сообщение IvanovIvan » 13 июн 2023, 11:27

Муфельных печей очень много, есть горизонтальные и вертикальные, с разными температурными режимами и даже программным управлением. Обратитесь в специализированую компанию Лабораторное оснащение, где большой выбор таких печей https://www.moslabo.ru/production/obshe ... japechlab/ Вам помогут определиться с моделью и проконсультируют.
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IvanovIvan
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Сообщения: 152
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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